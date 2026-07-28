Veneto – Si sdraia ubriaco sui binari, traffico ferroviario bloccato: denunciato un 32enne

Momenti di tensione nei giorni scorsi a Treviso, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza è stato trovato disteso sui binari ferroviari nei pressi del passaggio a livello di viale Cacciatori del Sile. L’episodio ha reso necessario l’intervento della polizia locale e la temporanea sospensione della circolazione ferroviaria per consentire le operazioni in sicurezza.

L’allarme è scattato in serata dopo la segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una persona sdraiata sul sedime ferroviario. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale proveniente dal comando di via Castello d’Amore.

Gli agenti hanno individuato un cittadino indiano di 32 anni, che si trovava sui binari in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol. Attorno a lui erano presenti alcuni passanti che assistevano alla scena, mentre la situazione rappresentava un serio pericolo per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Alla vista degli agenti, il 32enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente fermato e accompagnato al comando della polizia locale per l’identificazione e gli adempimenti di rito.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio, oltre alla contestazione della violazione relativa allo stato di ebbrezza.

Per evitare il rischio di investimento e consentire l’intervento delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, con inevitabili ripercussioni sul traffico dei treni. Al termine delle operazioni, il servizio è ripreso regolarmente.

Il comandante della polizia locale di Treviso, Patrich Antonello, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: «La tempestiva segnalazione ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi e di ripristinare in tempi brevi la sicurezza della circolazione ferroviaria».