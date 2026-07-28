Giambellini protagonista agli Assoluti di Firenze: è l’unico sprinter veneto in finale nei 200 metri

L’atleta dell’Atletica Pedemontana Veneta centra ancora una finale nazionale nella velocità. Lazzati, Fongaro e Odje fanno esperienza al Challenge. Nel 2026 il club raggiunge 29 partecipazioni ai Campionati Italiani

Ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera di Firenze, Davide Giambellini si conferma anche nel 2026 come l’unico velocista veneto capace di conquistare un posto nella finale della velocità maschile. Dopo essere riuscito lo scorso anno a Caorle nei 100 metri, questa volta il portacolori dell’Atletica Pedemontana Veneta (APV) ha centrato la finale dei 200 metri piani, confermandosi tra i migliori sprinter italiani.

L’atleta, cresciuto nel bacino di Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, si era già messo in evidenza a inizio luglio migliorando nettamente il proprio primato personale, passato da 21″07 a 20″75, tempo che lo aveva proiettato tra le prime cinque prestazioni italiane stagionali sulla distanza.

L’avvicinamento ai Campionati Italiani non è stato però dei più semplici. Alla vigilia della rassegna tricolore Giambellini è stato infatti colpito da un attacco virale debilitante che ne ha compromesso la preparazione. Nonostante le condizioni fisiche precarie è riuscito a conquistare con il tempo di 21″17 uno degli otto posti disponibili per la finale. Poche ore più tardi, nella prova decisiva, ha saputo stringere i denti e migliorarsi fino a 21″10, chiudendo in settima posizione e confermando il proprio valore nonostante le energie limitate dopo appena tre ore tra qualificazioni e finale.

Un risultato che conferma il percorso di crescita del velocista seguito dal tecnico Diego Zocca, protagonista negli ultimi anni della sua continua evoluzione tecnica.

Non sono invece riuscite a conquistare il pass per gli Assoluti le velociste Arianna Lazzati, Giulia Fongaro e Leo Grace Odje, impegnate nel Challenge disputato nei giorni precedenti ai Campionati Italiani. Le tre atlete non sono riuscite a entrare tra le prime tre classificate nei 100 e nei 200 metri, piazzamenti necessari per accedere alla rassegna nazionale.

Lazzati ha fermato il cronometro a 12″06 nei 100 metri, suo terzo miglior tempo stagionale, pagando un’incertezza in partenza. Fongaro e Odje hanno invece corso i 200 metri rispettivamente in 24″90 e 25″17. Per Odje, appena sedicenne e la più giovane atleta in gara, l’esperienza rappresenta comunque un importante tassello di crescita.

Le tre velociste condividono con Giambellini lo stesso allenatore e si allenano nelle strutture messe a disposizione da Atletica Arzignano, in sinergia con Atletica Ovest Vicentino, società che guarda con fiducia anche alla futura realizzazione di un impianto indoor.

Un 2026 da record per Atletica Pedemontana Veneta

Il risultato di Giambellini rappresenta la punta di diamante di una società in costante crescita. L’Atletica Pedemontana Veneta, nata dall’unione delle società GS Marconi Cassola, Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, firmatarie del patto fondativo nel 2023, a cui si è aggiunta nel 2024 la Novatletica Città di Schio, continua infatti a collezionare risultati importanti.

Alla sua terza stagione agonistica, APV ha portato 29 atleti ai Campionati Italiani, quintuplicando di fatto le presenze rispetto al 2025. Nello stesso anno la squadra femminile Under 18 ha inoltre conquistato la prima finale nazionale societaria della giovane storia del sodalizio.

Nel dettaglio, le 29 partecipazioni tricolori del 2026 hanno riguardato:

Cross: Ferraro, Libralato.

Ferraro, Libralato. Indoor Juniores (U20): Pellanda, Rigodanzo.

Pellanda, Rigodanzo. Indoor Allievi (U18): Campagnolo, Odje, Orso, Pellizzari, Pretto.

Campagnolo, Odje, Orso, Pellizzari, Pretto. Master: Gallina.

Gallina. Outdoor Prove Multiple Allievi (U18): Orso.

Orso. Outdoor Allievi (U18): Boschetto, Campagnolo, Odje, Orso, Pretto.

Boschetto, Campagnolo, Odje, Orso, Pretto. Outdoor Juniores (U20): Caregnato, Dall’Alba, Ferraro, Odje, Orso, Pellanda, Piccolotto, Rigodanzo.

Caregnato, Dall’Alba, Ferraro, Odje, Orso, Pellanda, Piccolotto, Rigodanzo. Promesse (U23): Fongaro.

Fongaro. Assoluti: Giambellini.

Giambellini. Challenge: Fongaro, Odje e Lazzati.

Nel corso della stagione 2026 BVR Banca Veneto Centrale si conferma il principale sostenitore di APV. Tra gli sponsor figurano inoltre Autovega, Euroventilatori International, Job Italia, Wall Street English, Eurocultura e Sostenibilitalia.