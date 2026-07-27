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27 Luglio 2026 - 15.40

Fioretto donne, trionfo Italia: la veneta Favaretto conquista l’oro

Nicoletta Ugolini
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Doppietta azzurra nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma di Hong Kong: Martina Favaretto conquista il titolo iridato, mentre Arianna Errigo si ferma sul secondo gradino del podio in una finale tutta italiana.

La 24enne veneta si impone nel derby tricolore con il punteggio di 15-7, aggiudicandosi il primo oro mondiale della carriera tra le lacrime di gioia e un abbraccio commosso con la leggendaria compagna di squadra. Per Errigo, 38 anni, si tratta della 24ª medaglia iridata in carriera, a 17 anni di distanza dalla prima, conquistata ad Antalya nel 2009.

Grazie a questo risultato, l’Italia chiude al comando del medagliere al termine delle gare individuali, con un bottino complessivo di cinque medaglie: un oro e quattro argenti.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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