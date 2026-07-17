Arzignano vola nell’atletica internazionale: Stecchi e Molinarolo firmano il successo di Saltinpiazza 2026

Piazza Marconi trasformata in una grande pedana di salto con l’asta: azzurri protagonisti, cinque nazioni rappresentate e nuovo record della manifestazione per il croato Šerić a 5 metri e 42

Una serata di grande atletica con atmosfera internazionale ha animato piazza Marconi ad Arzignano. Il Saltinpiazza Arzignano 2026 Trofeo Autovega, andato in scena mercoledì 15 luglio, ha portato in città alcuni dei migliori interpreti del salto con l’asta, con una sfida che ha visto protagonisti gli azzurri e atleti arrivati da Cile, Brasile, Croazia e Slovenia.

A conquistare il successo sono stati Claudio Stecchi ed Elisa Molinarolo, in una manifestazione che ha confermato la crescita dell’evento, ormai passato in pochi anni da appuntamento regionale a competizione di livello nazionale e internazionale.

Stecchi torna dopo lo stop e vince ad Arzignano

Piazza Marconi è stata il palcoscenico del ritorno alle gare di Claudio Stecchi, atleta delle Fiamme Gialle e due volte finalista mondiale, fermo da un anno e mezzo dopo la rottura del tendine d’Achille subita nella stagione indoor 2025.

«Ho terminato da poco la fisioterapia e la preparazione è appena ripresa in vista del 2027. Arzignano è stata il primo test agonistico alla ricerca delle sensazioni di gara», ha spiegato l’azzurro arrivato dalla Toscana insieme ad Andrea Giannini, responsabile del salto con l’asta del settore tecnico nazionale.

Stecchi, che vanta un primato personale di 5 metri e 82, ha conquistato il Trofeo Autovega superando la misura di 5 metri e 12. La gara ha visto anche la partecipazione di diversi atleti stranieri autorizzati dalla Fidal a gareggiare fuori classifica.

Secondo posto, sempre con 5 metri e 12, per Alberto Nonino della Quercia Dao Conad Rovereto, che ha stabilito il proprio record personale ma ha pagato un numero maggiore di errori nella progressione rispetto a Stecchi.

Il bronzo è andato a Matteo Miani dell’Assindustria Padova, capace di arrivare a quota 5 metri, stessa misura di Federico Biancoli della Riccardi Milano, superato però grazie a una migliore regolarità nelle misure inferiori.

Molinarolo regina della gara femminile

Tra le donne non ha deluso le aspettative Elisa Molinarolo. La veronese delle Fiamme Oro, finalista olimpica e mondiale, ha vinto la gara portando il record della manifestazione a 4 metri e 45, in vista della preparazione per gli Europei di Birmingham.

Alle sue spalle l’azzurra romana Sonia Malavisi (Acsi Futuratletica), argento con un’ottima misura di 4 metri e 35, mentre il terzo posto è stato conquistato da Virginia Scardanzan (Silca Conegliano) con 4 metri e 25.

Quarta classificata Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo), con 4 metri e 5.

Il croato Šerić firma il nuovo record maschile

La presenza internazionale ha regalato anche un nuovo primato della manifestazione. Il croato Ivan Geronimo Šerić ha infatti stabilito il record maschile di Saltinpiazza raggiungendo quota 5 metri e 42.

Applausi anche per il cileno Guillermo Correa, che ha chiuso la gara a 5 metri e 12, e per il giovane talento brasiliano Andreas Kreiss, arrivato a 5 metri. Lo sloveno Matic ha invece raggiunto la misura di 4 metri e 85.

Nella classifica maschile, dopo Biancoli, al decimo posto con 4 metri e 85 si sono piazzati Lorenzo Candiotto, Federico Stevanella e Mattia Beda. Sfortunata la prova dell’under 18 Elia Campagnolo, atleta cassolese dell’Atletica Pedemontana Veneta, costretto a fermarsi dopo il terzo salto per un problema alla spalla.

Tra le donne, a quota 3 metri e 85, si sono classificate Letizia Paolatto, Sofia Gorgosalice e Arianna Peroni.

Un evento cresciuto fino al livello internazionale

La manifestazione è stata organizzata dalle società Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, con il sostegno del Comune di Arzignano e la soddisfazione del sindaco Riccardo Masiero e del vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Lovato.

Il pubblico ha potuto seguire le gare direttamente a bordo pedana, all’interno della rassegna estiva “Mercoledì by night inArzignano”, che ogni settimana propone iniziative in collaborazione con gli esercizi commerciali cittadini.

Una crescita costante quella di Saltinpiazza, che ha trasformato un appuntamento nato con dimensione regionale in una competizione capace di richiamare atleti di livello internazionale. Un percorso parallelo alla crescente attenzione verso l’atletica leggera da parte delle aziende del territorio, che sostengono iniziative come la StrArzignano, in programma il primo weekend di ottobre, e la più recente Arzignano Run by night.