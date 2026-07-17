Veneto – Condannato a 8 anni: feriva il figlio di cinque mesi per renderlo disabile e ottenere i sussidi

È stato condannato a otto anni di reclusione un giovane padre di 23 anni accusato di aver provocato gravissime lesioni permanenti al figlio di appena cinque mesi con l’obiettivo, secondo l’accusa, di renderlo disabile e ottenere così benefici economici e sussidi.

La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova al termine del rito abbreviato. Oltre alla pena detentiva, il 23enne dovrà versare una provvisionale di un milione di euro a titolo di risarcimento. Era imputato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

L’inchiesta aveva preso il via grazie ai sospetti dei medici dell’Azienda ospedaliera di Padova. I sanitari avevano infatti notato che il piccolo, invece di migliorare grazie alle cure ricevute, peggiorava sistematicamente dopo le visite dei familiari nella stanza di degenza.

Per chiarire quanto stava accadendo, la Polizia aveva installato alcune telecamere all’interno della stanza d’ospedale. Le immagini avrebbero documentato il padre mentre, approfittando dell’assenza dei medici e della madre del bambino, infliggeva al figlio lesioni gravissime e permanenti al cavo orale, arrivando a infilargli un dito in gola.

Le conseguenze riportate dal neonato sono state successivamente confermate da una perizia disposta dal giudice nell’ambito dell’incidente probatorio, svolto nel maggio dello scorso anno.

Con la sentenza pronunciata oggi si chiude il primo grado di una vicenda che aveva suscitato profondo sconcerto per la particolare crudeltà delle condotte contestate all’imputato.