CRONACAVENETO
16 Luglio 2026 - 17.59

Recuperati 4 escursionisti sotto Punta Nera

Nicoletta Ugolini
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Cortina d’Ampezzo (BL), 16 – 07 – 26

Attorno alle 15 Falco 1 è volato sul sentiero sotto Punta Nera, dove due coppie di turisti tedeschi quarantenni, erano impossibilitati a proseguire per la fatica accumulata, soprattutto dalle due donne. I quattro, che si trovavano a 2.850 metri di quota poco prima della forcelletta, sono stati raggiunti dall’elicottero. Sbarcato nelle vicinanze in hovering, il tecnico di elisoccorso ha fatto salire con la stessa modalità gli escursionisti, poi lasciati al Faloria.

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