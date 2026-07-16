Pretende di entrare in casa della ex con un amico: arrestati due nordafricani

Volevano essere ospitati nell’abitazione dell’ex compagna di uno dei due, ma il rifiuto della donna ha fatto scattare la reazione violenta. Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Piove di Sacco, nel Padovano, dopo essere entrati con la forza nella casa della 42enne che aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando la donna ha contattato il numero di emergenza 112, impaurita dal comportamento dell’ex fidanzato, un 25enne nordafricano. L’uomo si era presentato davanti alla sua abitazione insieme a un connazionale di 29 anni, pretendendo di essere ospitato assieme all’amico facendo leva sulla precedente relazione sentimentale con la proprietaria di casa.

Di fronte al netto rifiuto della 42enne, i due non avrebbero desistito e avrebbero deciso di forzare l’ingresso, sfondando una finestra dell’abitazione e riuscendo a introdursi all’interno.

L’intervento dei carabinieri della Stazione di Casalserugo è stato tempestivo: la pattuglia è arrivata sul posto in pochi minuti e ha trovato i due giovani ancora all’interno dell’appartamento. Durante le operazioni di identificazione, il 25enne avrebbe opposto resistenza, spintonando uno dei militari, che è riuscito comunque a immobilizzarlo.

Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, accompagnati nelle camere di sicurezza del Comando provinciale dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla donna.

I due, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di violazione di domicilio. Il 25enne dovrà inoltre rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Come previsto dalla legge, per gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.