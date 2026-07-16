Bassanese – Ubriaco al volante con oltre quattro volte il limite, un’altra automobilista positiva e un tentato furto al supermercato

Controlli straordinari, denunce per guida in stato di ebbrezza e un tentato furto sventato al supermercato. È il bilancio dell’attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, impegnati sia in un servizio straordinario di controllo del territorio sia nei consueti pattugliamenti del fine settimana.

Nella notte tra lunedì e martedì, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale di Vicenza, i militari hanno effettuato un’operazione straordinaria nei comuni di Rosà, Rossano Veneto e Tezze sul Brenta, con l’obiettivo di prevenire i reati, in particolare quelli predatori come i furti in abitazione.

L’attività ha visto l’impiego di otto pattuglie e 16 militari, che hanno predisposto posti di controllo lungo le principali vie di accesso e uscita dai tre comuni, oltre a un’attenta vigilanza delle aree residenziali e industriali. Nel corso del servizio sono stati controllati 41 veicoli e identificate 63 persone. Non sono emerse violazioni di rilievo penale o amministrativo, ma, sottolineano i Carabinieri, la massiccia presenza sul territorio ha consentito di svolgere un’efficace azione preventiva, evitando il verificarsi di reati contro il patrimonio.

Nel corso dei normali servizi di controllo, ulteriormente rafforzati durante il fine settimana in tutto il Bassanese, i militari hanno inoltre denunciato tre persone.

Il primo caso riguarda un cittadino romeno di 30 anni, neopatentato, denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte di domenica 12 luglio. Intorno all’una, mentre percorreva la statale 47 Valsugana nel territorio di Rosà, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, urtando prima un cordolo e invadendo poi la corsia opposta, fino a fermarsi davanti a un’abitazione. Sottoposto all’alcoltest dai Carabinieri della Stazione di Solagna, è risultato avere un tasso alcolemico di 2,02 grammi per litro, oltre quattro volte il limite consentito. La patente gli è stata immediatamente ritirata.

Denunciata anche una 42enne di Bassano del Grappa, rimasta ferita in una fuoriuscita autonoma avvenuta a Romano d’Ezzelino. Ricoverata in ospedale, è stata sottoposta agli accertamenti ematologici che hanno evidenziato un tasso alcolemico di 2,68 grammi per litro al momento dell’incidente. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Infine, i Carabinieri hanno denunciato per tentato furto aggravato una cittadina moldava di 38 anni, residente in provincia di Gorizia. La donna, all’interno del supermercato del centro commerciale “Il Grifone” di Bassano del Grappa, avrebbe tentato di oltrepassare le casse occultando sulla propria persona diversi prodotti alimentari e cosmetici. Bloccata prima di uscire dal punto vendita, è stata denunciata e la merce è stata restituita al supermercato.