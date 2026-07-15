Diagnosticato un caso di Chikungunya a Rosà

L’ULSS 7 Pedemontana comunica che è stato diagnosticato un caso di Chikungunya nel Comune di Rosà, malattia virale malattia virale trasmessa all’uomo tramite la puntura di zanzare infette del genere Aedes, a cui appartiene anche la zanzara “tigre”.

Il paziente, di ritorno da un viaggio all’estero, è stato visitato il 13 luglio presso il Pronto Soccorso di Bassano dove i sanitari, considerando la sintomatologia manifestata e il suo recente soggiorno all’estero, hanno avanzato il sospetto di diagnosi, poi confermato dagli esami di laboratorio.

Il paziente è in buone condizioni generali, pur manifestando i sintomi similinfluenzali tipici della malattia: attualmente è in isolamento fiduciario domiciliare, monitorato dal personale dell’Azienda socio-sanitaria.

In attuazione del protocollo regionale per la gestione dei casi di arbovirosi, l’ULSS 7 Pedemontana d’intesa con l’Amministrazione Comunale ha disposto una disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dall’abitazione del paziente. La zona interessata è ad ovest del centro abitato di Rosà a confine con la frazione di Travettore (compresa tra via Baggi a ovest, via Canova a nord e via Tiziano).

La disinfestazione, che inizierà già nella giornata di giovedì 16 luglio e si concluderà sabato 18 luglio, riguarderà sia le aree pubbliche sia le aree private all’interno del perimetro di interesse.

Per informazioni e consigli è possibile contattare il numero verde 800 040430 oppure contattare la Polizia Locale (tel. 0424 584180) o l’Ufficio Ecologia (tel. 0424 584163) del Comune di Rosà.