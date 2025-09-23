BREAKING NEWS
23 Settembre 2025 - 11.28

Meteo, attesi forti temporali forti in molte zone del Veneto. Zaia: “Seguo la situazione; aperta la Sala Operativa della Protezione civile a Marghera”

REDAZIONE
“A partire dalla tarda mattinata di oggi sono attesi forti temporali in Veneto, in particolare nell’area Pedemontana e sulla pianura/costa centro orientale. Seguo con attenzione la situazione, in stretto contatto con la Protezione civile regionale che oggi alle 9 ha aperto la Sala Operativa”. Lo annuncia il presidente Luca Zaia, in considerazione del bollettino emesso dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, che ha dichiarato per oggi e domani l’allerta arancione e gialla in tutti i bacini del Veneto, sia per temporali che per criticità idrogeologica dovuta alle precipitazioni. “Invito i veneti a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti alle reali necessità sia nella giornata di oggi che di domani, fino al perdurare dei fenomeni più intensi del maltempo”, conclude Zaia. 

