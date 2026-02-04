BREAKING NEWS
4 Febbraio 2026 - 15.12

Esplosione in casa a Valdagno, ferito il proprietario: accertamenti su un possibile gesto volontario

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Paura nelle prime ore del mattino a Valdagno, dove un’esplosione ha scosso Contrada Pregrassi poco dopo le 6.30 di mercoledì 4 febbraio. Una fuga di gas ha provocato il crollo parziale di un’abitazione, con detriti proiettati anche nelle aree circostanti.

Il proprietario dell’immobile è rimasto ferito riportando ustioni su circa il 12% del corpo, in particolare a volto e mani. L’uomo, cosciente e in grado di respirare autonomamente, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Vicenza in codice giallo con ambulanza medicalizzata. In base alle prime ipotesi, non si esclude che l’esplosione sia effetto di un gesto estremo volontario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Schio e Arzignano, che hanno effettuato un accurato sopralluogo per escludere la presenza di altre persone coinvolte e hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’esplosione. Fortunatamente non risultano altri feriti.

Presenti anche i Carabinieri di Recoaro e Valdagno per gli accertamenti di competenza, oltre al geometra comunale e al personale del Comune di Valdagno. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Esplosione in casa a Valdagno, ferito il proprietario: accertamenti su un possibile gesto volontario | TViWeb Esplosione in casa a Valdagno, ferito il proprietario: accertamenti su un possibile gesto volontario | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy