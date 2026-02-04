Esplosione in casa a Valdagno, ferito il proprietario: accertamenti su un possibile gesto volontario

Paura nelle prime ore del mattino a Valdagno, dove un’esplosione ha scosso Contrada Pregrassi poco dopo le 6.30 di mercoledì 4 febbraio. Una fuga di gas ha provocato il crollo parziale di un’abitazione, con detriti proiettati anche nelle aree circostanti.

Il proprietario dell’immobile è rimasto ferito riportando ustioni su circa il 12% del corpo, in particolare a volto e mani. L’uomo, cosciente e in grado di respirare autonomamente, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato all’ospedale di Vicenza in codice giallo con ambulanza medicalizzata. In base alle prime ipotesi, non si esclude che l’esplosione sia effetto di un gesto estremo volontario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Schio e Arzignano, che hanno effettuato un accurato sopralluogo per escludere la presenza di altre persone coinvolte e hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’esplosione. Fortunatamente non risultano altri feriti.

Presenti anche i Carabinieri di Recoaro e Valdagno per gli accertamenti di competenza, oltre al geometra comunale e al personale del Comune di Valdagno. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.