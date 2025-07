Maltempo nel Vicentino: pomeriggio di grandine a Schio, alberi caduti in città, ad Arzignano e a Monteviale

IN AGGIORNAMENTO – Continua l’ondata di maltempo nel Vicentino: oggi pomeriggio si segnala una violenta grandinata a Schio e dintorni, mentre un acquazzone si è abbattuto con forti raffiche di vento tra Chiampo e Arzignano, dove si segnala una pianta caduta sulla strada. In città a Vicenza un albero è caduto vicino alla rotatoria dell’Albera. I parchi cittadini sono stati chiusi. Anche a Monteviale un albero si è abbattuto sulla strada, precisamente in via Callecurta, ora chiusa e presidiata per sicurezza dalle forze dell’ordine.

