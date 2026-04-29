Veneto – Scontro lungo l’argine del Po: muore una donna, due feriti (FOTO)
Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada arginale del fiume Po, nel territorio comunale di Canaro. Intorno alle 14.30, una vettura con a bordo tre persone è rimasta coinvolta in un incidente lungo l’argine del Po. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti. Presenti anche i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.
Il bilancio è purtroppo grave: una giovane donna ha perso la vita a seguito delle conseguenze dell’incidente, mentre un’altra giovane è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Il conducente, anche lui giovane, è stato assistito sul posto.
Intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e agli adempimenti di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.