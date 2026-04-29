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29 Aprile 2026 - 16.38

Veneto – Scontro lungo l’argine del Po: muore una donna, due feriti (FOTO)

REDAZIONE
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Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada arginale del fiume Po, nel territorio comunale di Canaro. Intorno alle 14.30, una vettura con a bordo tre persone è rimasta coinvolta in un incidente lungo l’argine del Po. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti. Presenti anche i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.
Il bilancio è purtroppo grave: una giovane donna ha perso la vita a seguito delle conseguenze dell’incidente, mentre un’altra giovane è stata trasportata in elisoccorso in ospedale per le cure del caso. Il conducente, anche lui giovane, è stato assistito sul posto.
Intervenuti anche i Carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e agli adempimenti di competenza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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