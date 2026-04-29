Giovani ritrovano un portafoglio al parco e lo consegnano ai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, nei pressi dell’Istituto Lioy di Vicenza, due giovani hanno dato prova di

grande senso civico e responsabilità.

Un ragazzo di 16 anni, in compagnia di un amico maggiorenne, mentre percorrevano un parco

cittadino in bicicletta, rinvenivano a terra un portafoglio contenente documenti personali e carte di

pagamento. Resisi conto dell’importanza del contenuto, i due decidevano senza esitazione di recarsi

presso la locale Stazione dei Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto.

I militari, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, riuscivano a contattare il legittimo

proprietario, che poco dopo rientrava in possesso del portafoglio con tutto il contenuto integro.

Il proprietario, visibilmente sollevato e soddisfatto, esprimeva sentiti ringraziamenti sia ai

Carabinieri per la tempestività dell’intervento sia ai due giovani per l’esemplare gesto di onestà e

senso civico dimostrato.

L’episodio rappresenta un significativo esempio di correttezza e responsabilità da parte delle

giovani generazioni, evidenziando come piccoli gesti possano contribuire concretamente al

rafforzamento dei valori di legalità e convivenza civile.