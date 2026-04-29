CRONACA
29 Aprile 2026 - 15.26

Giovani ritrovano un portafoglio al parco e lo consegnano ai Carabinieri

REDAZIONE
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Nel pomeriggio di ieri, nei pressi dell’Istituto Lioy di Vicenza, due giovani hanno dato prova di
grande senso civico e responsabilità.
Un ragazzo di 16 anni, in compagnia di un amico maggiorenne, mentre percorrevano un parco
cittadino in bicicletta, rinvenivano a terra un portafoglio contenente documenti personali e carte di
pagamento. Resisi conto dell’importanza del contenuto, i due decidevano senza esitazione di recarsi
presso la locale Stazione dei Carabinieri per consegnare quanto rinvenuto.
I militari, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, riuscivano a contattare il legittimo
proprietario, che poco dopo rientrava in possesso del portafoglio con tutto il contenuto integro.
Il proprietario, visibilmente sollevato e soddisfatto, esprimeva sentiti ringraziamenti sia ai
Carabinieri per la tempestività dell’intervento sia ai due giovani per l’esemplare gesto di onestà e
senso civico dimostrato.
L’episodio rappresenta un significativo esempio di correttezza e responsabilità da parte delle
giovani generazioni, evidenziando come piccoli gesti possano contribuire concretamente al
rafforzamento dei valori di legalità e convivenza civile.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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