Caos sull’A13: autotreno si ribalta, autostrada chiusa

Aggiornamento ore 10.30

Aggiornamento viabilità A13: riaperta la carreggiata tra Occhiobello e Villamarzana, code in diminuzione

È stata riaperta intorno alle 9:30 la carreggiata dell’autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana (Rovigo) in direzione Padova, precedentemente chiusa a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, insieme ai Vigili del Fuoco, alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento si registrano circa 7 chilometri di coda, in fase di progressivo smaltimento.

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Intervento dei Vigili del fuoco nella giornata odierna lungo l’autostrada A13, in direzione nord, nel territorio di Occhiobello (Rovigo), a causa di un incidente stradale che ha visto il ribaltamento autonomo di un autotreno.

Il mezzo coinvolto trasportava scooter. Fortunatamente, non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Rovigo, con il supporto di personale proveniente dal Comando di Ferrara. I soccorritori sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel recupero del veicolo pesante.

Per consentire l’intervento dell’autogru e garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.