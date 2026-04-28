Incendio a Venezia, barca in fiamme: ferito il proprietario (video)

Paura all’alba nel sestiere di Cannaregio, dove un’imbarcazione ormeggiata lungo un canale è stata avvolta dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 6:30 di questa mattina, facendo intervenire rapidamente i soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, l’incendio sarebbe partito dal motore del natante per poi propagarsi al resto della barca. Le fiamme hanno interessato anche la prua di un’imbarcazione vicina, aumentando il rischio di un incendio più esteso.

Il proprietario del mezzo è rimasto ferito nel tentativo di domare il rogo prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari dei Vigili del Fuoco, partite dalla sede di Venezia Dorsoduro, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità acquea durante le operazioni di emergenza. Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento.