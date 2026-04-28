Veneto – Arrestato pusher violento: prende a calci la Volante e sfonda il vetro dopo le manette

Scene di tensione a Padova, dove un giovane pusher è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare in zona stazione e ha reagito con violenza, arrivando a sfondare il vetro della Volante a calci.

L’episodio risale al 26 aprile, intorno alle 14, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno notato in via Mameli uno scambio sospetto tra due uomini. Fermati entrambi, i poliziotti hanno recuperato due grammi di hashish appena ceduti. Il presunto spacciatore, un 22enne romeno di origine turca con precedenti, è stato subito portato in Questura.

La perquisizione ha fatto emergere altro: addosso al giovane sono stati trovati 11 involucri di hashish (22 grammi) e tre grammi di ketamina nascosti nelle parti intime. Gli agenti hanno quindi esteso i controlli alla sua abitazione, dove sono stati sequestrati circa 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, coltelli, una spatola e materiale per il confezionamento della droga.

Segnalato alla Prefettura anche l’acquirente, un 46enne nigeriano regolare sul territorio.

Ma è durante il trasferimento che la situazione è degenerata: il 22enne ha colpito gli agenti con calci e gomitate e, una volta dentro l’auto di servizio, ha continuato a dimenarsi fino a infrangere il vetro del finestrino posteriore della Volante.

L’uomo è stato arrestato per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di firma. Il questore Marco Odorisio ha inoltre emesso un foglio di via da Padova della durata di tre anni.