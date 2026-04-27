Veneto – Dramma in giardino: bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba, padre indagato

Un attimo, una manovra e la tragedia sfiorata: resta gravissima la bambina di 18 mesi travolta da un trattorino tagliaerba nel giardino di casa a Loria, nel Trevigiano. Intanto la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il padre, un 30enne che era alla guida del mezzo, con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime.

L’iscrizione è al momento un atto dovuto, a garanzia dell’uomo, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto nel pomeriggio del 25 aprile. Al vaglio anche la posizione della madre, 29 anni, che potrebbe essere chiamata a rispondere di omessa custodia.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in giardino con la madre mentre il padre stava tagliando l’erba. In una frazione di secondo la bambina sarebbe sfuggita al controllo finendo sotto il mezzo durante una manovra. Non avrebbe però avuto contatto con le lame, ma ha riportato gravissime ferite da schiacciamento agli arti.

Immediati i soccorsi: la bimba è stata stabilizzata dal personale del Suem 118, portata inizialmente all’ospedale di Castelfranco Veneto e poi trasferita in elisoccorso a Padova, dove è tuttora ricoverata in condizioni critiche. Nelle ultime ore erano circolate voci su una possibile amputazione, ma l’ospedale ha smentito.

L’indagine si basa per ora sulle testimonianze dei genitori, già ascoltati dagli investigatori. Un nodo centrale sarà capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano responsabilità.

Poiché il reato è procedibile a querela, e vista la posizione dei genitori, la Procura ha fino a 90 giorni per chiedere la nomina di un curatore che possa rappresentare la bambina.

Nel frattempo la comunità si stringe attorno alla famiglia. Il sindaco di Loria ha espresso vicinanza ai genitori, parlando di un momento drammatico e invitando tutti a sostenere la famiglia nella speranza che la piccola possa presto migliorare.