Veneto – Neonato sta per soffocare: salvato al telefono da un infermiere del 118

Momenti di grande paura a Padova, dove un bambino di appena nove mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito accidentalmente un piccolo gioco. A evitare il peggio è stato l’intervento tempestivo di un operatore del SUEM 118, che ha guidato la madre al telefono nelle manovre di disostruzione pediatrica.

La chiamata al numero di emergenza è arrivata in una situazione critica: il piccolo non riusciva più a respirare e la madre, in evidente stato di agitazione, ha chiesto aiuto. Dall’altra parte della linea, l’infermiere Gianluca Trevisan, in servizio nella centrale operativa diretta dal dottor Andrea Paoli, ha mantenuto la calma, fornendo istruzioni chiare e rassicuranti.

Seguendo passo dopo passo le indicazioni ricevute, la donna è riuscita a eseguire correttamente le manovre necessarie, liberando le vie aeree del bambino prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il piccolo respirava già autonomamente ed era fuori pericolo.

L’episodio, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, si è concluso con un lieto fine grazie alla prontezza dell’operatore e alla lucidità della madre. Un intervento che conferma l’importanza della gestione telefonica delle emergenze, capace in questo caso di fare la differenza nei minuti decisivi.

«Esprimo profonda ammirazione per la straordinaria professionalità dimostrata dal personale sanitario in servizio presso la Centrale Operativa del Suem 118 che ha agito con lucidità e tempestività – ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Paolo Fortuna – ma soprattutto condivido con emozione la gioia per una vita salvata: la vita di un bambino nato da poco e che ha davanti a sé un grande futuro».

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani: «Una notizia che scalda il cuore e che conferma la qualità della nostra sanità di emergenza. Il Veneto è orgoglioso sia della madre sia dell’infermiere. Episodi come questo dimostrano il valore delle persone che ogni giorno rendono straordinario il nostro sistema di emergenza-urgenza».