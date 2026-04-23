Vicentino – Furgone investe pedone: uomo ferito

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Santorso, lungo la SP 350, all’altezza di via IV Novembre. Erano circa le 10:50 quando un pedone è stato investito mentre attraversava la carreggiata.

A rimanere coinvolto è stato S.R., 85 anni, residente in paese, che stava attraversando la strada provinciale quando è stato urtato da un furgone condotto da T.E., 35 anni, residente a Vicenza e diretto verso Schio. Nell’impatto l’anziano è stato sbalzato a terra, riportando diverse lesioni.

Il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato una frattura dell’omero e contusioni escoriate multiple. La prognosi è di circa 30 giorni, ma le condizioni dell’uomo non destano preoccupazione.

Presenti anche gli agenti del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, impegnati nei rilievi dell’incidente e nella gestione del traffico, particolarmente sostenuto lungo l’importante arteria viaria.