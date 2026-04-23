Vicenza, cade nel fiume Astichello: salvato in extremis da alcuni passanti

Mercoledì 23 aprile a Vicenza, un uomo italiano di 65 anni è stato soccorso dopo essere finito nel fiume Astichello, all’altezza di via Bedeschi. L’intervento tempestivo di alcuni passanti ha evitato conseguenze ben più gravi.

A notare la situazione è stata una residente in zona, insospettita dalla presenza dell’uomo fermo nello stesso punto da diverse ore, in una posizione anomala. Tornata a controllare poco dopo, ha fatto la drammatica scoperta: il corpo era tra i cespugli, con la testa immersa nell’acqua. Si percepivano chiaramente le bolle, segno che l’uomo stava annegando.

Immediata la richiesta di aiuto. In quel momento stava transitando una giovane coppia: il ragazzo, senza esitazione, si è gettato nel fiume riuscendo con fatica a sollevare la testa dell’uomo. Una volta portato a riva, il 65enne inizialmente non respirava, ma dopo alcuni istanti ha ripreso conoscenza, espellendo acqua.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco – con il supporto dei sommozzatori – e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza per ipotermia: secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto con la testa sott’acqua per diversi minuti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza dell’area, già segnalata dai residenti per criticità legate al controllo e alla vigilanza.