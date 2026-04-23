Veneto – Cosmetici tossici in vendita: negoziante denunciato, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e sul contrasto alla contraffazione, i Finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale, di nazionalità cinese, per la vendita di prodotti per la cura della persona risultati dannosi per la salute.

L’uomo era già noto alla Compagnia della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto, poiché segnalato alla Procura nel 2023 per fatti analoghi. In quell’occasione erano stati sequestrati 156 articoli tra bagnoschiuma, shampoo, creme, deodoranti e saponi liquidi contenenti la sostanza LILIAL, vietata nell’Unione Europea dal 1° marzo 2022 in quanto classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione.

Nonostante il precedente, nei giorni scorsi il commerciante è stato nuovamente sottoposto a controllo. L’intervento ha portato al sequestro di 137 prodotti cosmetici destinati alla vendita, tra cui profumi, creme per il corpo e gel per unghie, tutti risultati nocivi. Oltre al LILIAL, è stata rilevata la presenza della sostanza TPO, anch’essa considerata cancerogena dalla normativa comunitaria per i gravi effetti sulla riproduzione umana e vietata dal 1° settembre 2025.

Nel corso dell’attività, i militari hanno inoltre individuato oltre 800 articoli di bigiotteria non conformi alle norme di sicurezza e tutela del consumatore. I prodotti erano privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, come l’origine, la composizione, l’eventuale presenza di sostanze nocive, i materiali utilizzati, le modalità di lavorazione e le istruzioni d’uso.

Il responsabile del punto vendita è stato nuovamente deferito alla Procura della Repubblica e segnalato alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno per le violazioni amministrative.

Il sequestro della merce è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria trevigiana. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento dei prodotti.