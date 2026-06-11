Nord Est – Corpo di una donna trascinato dalla corrente: recuperato nell’Adige dopo l’allarme dei passanti

Nuova tragedia lungo i corsi d’acqua dell’Alto Adige. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, il corpo senza vita di una donna è stato recuperato nelle acque dell’Adige, nella zona sud di Bolzano, nei pressi del Safety Park.

L’allarme era scattato poco prima quando alcuni passanti avevano notato un cadavere trascinato dalla corrente nel fiume Isarco, all’altezza della città. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi e i vigili del fuoco hanno iniziato a monitorare ponti e punti strategici lungo il percorso dell’acqua.

Il corpo è stato infine individuato più a sud, dopo la confluenza dell’Isarco nell’Adige, dove la corrente lo aveva trascinato per diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Croce Bianca e il personale della Questura di Bolzano per gli accertamenti del caso.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’identità della donna e le circostanze che hanno portato al decesso.

L’episodio avviene in un momento particolarmente delicato per i fiumi altoatesini, ingrossati dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni e caratterizzati da forti correnti.

Si tratta della seconda vittima registrata nel giro di appena 24 ore nei corsi d’acqua della provincia. Nella serata di ieri aveva infatti perso la vita l’81enne Alois Lageder, residente a Varna, precipitato nelle acque dell’Isarco nei pressi di Bressanone. Le indagini sui due episodi sono in corso.