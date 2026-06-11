Maltempo, oltre 100 richieste di soccorso nel Veronese (FOTO&VIDEO)

VERONA, 11 GIUGNO – Sono oltre 100 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Verona a seguito del forte maltempo che nel pomeriggio di ieri ha interessato la provincia. Sul territorio sono stati impegnati circa 50 Vigili del fuoco con numerose squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti provinciali per far fronte alle emergenze e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le squadre hanno operato per la rimozione di alberi abbattuti, la messa in sicurezza di coperture danneggiate, tegole pericolanti e danni causati dal forte vento. Particolarmente colpite le aree di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona, due persone sono state soccorse dai Vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all’interno della propria autovettura a causa della caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. A Bussolengo, il forte vento ha provocato il danneggiamento della copertura di una palazzina.

Il personale del Comando di Verona è attualmente integrato con squadre proveniente da altri Comandi del Veneto. La situazione è tutt’ora in evoluzione.