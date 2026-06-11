CRONACAVENETO
11 Giugno 2026 - 16.57

Vo’ Euganeo – Incendio: vigili del fuoco evitano che si propaghi alle zone abitate (video)

P.U.
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Incendio nel pomeriggio di oggi a Vo’ Euganeo, nel Padovano, dove un incendio di sterpaglie è divampato in via Santa Chiara, interessando un’area agricola non lontana da una zona abitata.

L’allarme è scattato intorno alle 15 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Este e Abano Terme. Le operazioni di spegnimento si sono presentate particolarmente complesse nelle fasi iniziali a causa del vento, che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il rogo è stato circoscritto e contenuto prima che potesse estendersi ulteriormente e coinvolgere le abitazioni vicine.

Le fiamme risultano ora sotto controllo, mentre proseguono le operazioni di bonifica e di completa messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche i Carabinieri Forestali, che collaborano agli accertamenti. Le cause che hanno originato il rogo sono attualmente in fase di verifica.

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