Vicenza – Paura in centro: entra nel bar con una mannaia e terrorizza i presenti

Ha prima avuto un acceso diverbio con alcuni avventori di un locale del centro, poi è tornato armato di una mannaia minacciando il titolare e i clienti presenti. L’uomo, un 48enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato individuato e denunciato dalla Polizia locale di Vicenza al termine di una rapida attività investigativa. La polizia locale di Vicenza non ha fornito dettagli sulla provenienza del soggetto.

L’episodio si è verificato nella serata di martedì 9 giugno al Jammin’ Club di contra’ Pedemuro San Biagio. Secondo quanto ricostruito, il soggetto avrebbe iniziato a discutere animatamente con alcuni clienti del bar. Il gestore era riuscito ad allontanarlo, ma circa dieci minuti più tardi l’uomo si sarebbe ripresentato impugnando una mannaia con lama lunga 12 centimetri, minacciando di morte le persone presenti nel locale.

Determinante è stato l’intervento del titolare e di un militare statunitense fuori servizio che si trovava all’interno del bar. I due sono riusciti a disarmare l’aggressore, che tuttavia si è allontanato prima dell’arrivo degli agenti.

La Polizia locale ha quindi avviato gli accertamenti attraverso il settore di polizia giudiziaria. La mattina successiva il gestore del locale è stato sottoposto a individuazione fotografica, riconoscendo senza esitazioni il presunto responsabile tra le immagini mostrate dagli investigatori.

Ottenuta la conferma, gli agenti della pattuglia antidegrado hanno rintracciato l’uomo in viale Roma e lo hanno accompagnato al comando, dove gli sono stati contestati i fatti.

«Raccolte tutte le informazioni necessarie, il gestore ha riconosciuto il soggetto che corrispondeva alla descrizione fornita e che risultava avere precedenti specifici – spiega il commissario principale del settore interno di polizia giudiziaria Monica Battocchio –. A quel punto abbiamo attivato i colleghi della pattuglia antidegrado che lo hanno individuato e condotto in comando, procedendo al deferimento all’autorità giudiziaria».

Il 48enne è stato denunciato per minacce e possesso della mannaia utilizzata durante l’episodio. Inoltre il comando di Polizia locale ha richiesto al questore l’emissione di un provvedimento di allontanamento.