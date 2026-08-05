Caldogno, riaperto al traffico il ponte di Capovilla, opera da 650 mila euro

Dopo il positivo esito del collaudo finale, da mercoledì 5 agosto il ponte di via Vegre a Capovilla riaprire al traffico veicolare, restituendo ai cittadini un collegamento strategico per la viabilità comunale. Si conclude così un intervento particolarmente significativo per la sicurezza del territorio, avviato con la chiusura del manufatto lo scorso 20 aprile.

L’opera rappresenta l’ultimo intervento previsto tra le opere di compensazione legate alla realizzazione del bacino di laminazione ed è stata finanziata in larga parte dalla Regione Veneto. Il Comune di Caldogno ha inoltre stanziato 120 mila euro aggiuntivi per far fronte all’aggiornamento dei prezzi e agli adeguamenti tecnici resisi necessari durante il cantiere. Il valore complessivo dei lavori ammonta a circa 650 mila euro, ai quali si aggiungono 138 mila euro investiti da ViAcqua per la sostituzione della condotta acquedottistica che attraversa il ponte.

Nel corso dell’intervento è emersa una criticità non prevedibile: la qualità del calcestruzzo sottostante la pavimentazione esistente si è rivelata inferiore alle attese, rendendo necessaria una variante progettuale con lavorazioni aggiuntive. Una circostanza che ha inevitabilmente comportato un allungamento dei tempi di esecuzione, senza tuttavia compromettere il completamento dell’opera.

I lavori hanno interessato il rinforzo delle travi e dell’intera struttura, la realizzazione di una nuova armatura di sostegno della soletta, un getto di calcestruzzo di circa 15 centimetri, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la posa del nuovo manto d’asfalto, l’installazione dei parapetti in acciaio corten e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Contestualmente sono stati eseguiti anche gli interventi sulla rete acquedottistica, con la posa della nuova tubazione in acciaio inox da parte di ViAcqua, operazioni rese ancora più complesse dalla presenza dell’acqua nel letto del torrente.

Il ponte è oggi pienamente adeguato alle vigenti norme tecniche e antisismiche e potrà essere percorso, con regolamentazione a senso unico alternato, da tutti i veicoli, compresi i mezzi agricoli di maggiore portata, come concordato durante la fase progettuale con le associazioni di categoria.

«La riapertura del ponte di via Vegre rappresenta un risultato importante per tutta la comunità – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Gabriele Toniello –. Siamo consapevoli dei disagi che residenti, imprese e cittadini hanno dovuto affrontare durante questi mesi, ma oggi riconsegniamo al territorio un’infrastruttura completamente riqualificata, più sicura e in grado di rispondere agli standard previsti dalle normative attuali. Ringrazio tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrate: sono state fondamentali per consentire la conclusione di un’opera complessa e strategica».

L’Amministrazione Comunale rivolge un particolare ringraziamento ai residenti e alle famiglie di via Vegre, alla società calcistica che ha dovuto sospendere temporaneamente l’attività dell’impianto sportivo e a tutti i cittadini che hanno modificato i propri spostamenti durante il periodo di chiusura.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Mara Tosin, e a tutto il personale dell’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro svolto nel seguire tutte le fasi dell’intervento, così come all’impresa Zara Metalmeccanica, al progettista e direttore dei lavori ing. Luca Montemurro, al collaudatore ing. Gianpietro Boschetto e a ViAcqua per la professionalità e la collaborazione dimostrate fino al completamento dell’opera.