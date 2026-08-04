Due minorenni denunciati per droga nel Vicentino: uno nascondeva hashish, coltello e tirapugni nel motorino

Prosegue l’attività della Polizia Locale Nordest Vicentino nel contrasto alla diffusione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due distinti interventi, avvenuti a Calvene e Thiene, hanno portato alla denuncia di due minorenni alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia.

Il primo episodio risale al 14 luglio a Calvene, dove una pattuglia ha fermato un ciclomotore per un controllo. Quando il conducente, un ragazzo di 15 anni, ha sollevato la sella per prendere i documenti, gli agenti hanno notato nel vano portaoggetti un coltello, un tirapugni in legno e alcuni involucri avvolti nel cellophane.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che gli involucri contenevano 13,3 grammi di hashish. Il giovane è stato accompagnato al comando della Polizia Locale di via Rasa 9 a Thiene, dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di porto ingiustificato di un coltello e di un tirapugni.

Il secondo intervento è avvenuto il 31 luglio a Thiene, durante un servizio di controllo delle aree verdi comunali. Una pattuglia, transitando nel Giardino dei Giusti in via Basilicata, ha notato tre giovani. Alla vista degli agenti, uno di loro si è avvicinato a una siepe, si è accovacciato e ha nascosto un involucro tra la vegetazione.

Insospettiti dal comportamento, i poliziotti sono intervenuti recuperando l’involucro, al cui interno erano custoditi 18,70 grammi di hashish. Anche in questo caso il minorenne è stato accompagnato al comando di Thiene e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La Polizia Locale Nordest Vicentino sottolinea che le attività rientrano nell’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga sul territorio.

Come previsto dalla legge, entrambi i giovani sono attualmente soltanto indiziati di reato e la loro eventuale responsabilità penale potrà essere accertata esclusivamente dall’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.