Bimbo di 5 anni rischia di annegare a Bibione: arresto cardiaco, salvato dopo 30 minuti di rianimazione

Attimi di dramma nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Bibione, dove un bambino tedesco di 5 anni ha rischiato di annegare ed è ora ricoverato in gravissime condizioni.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, davanti a un campeggio del litorale veneziano. I bagnini di Bibione Mare sono intervenuti immediatamente, raggiungendo il piccolo e portandolo fuori dall’acqua.

Quando è stato recuperato, il bambino era privo di conoscenza a causa di una grave sindrome da annegamento ed era in arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e l’elicottero di Treviso Emergenza.

Le manovre di rianimazione cardio-polmonare sono proseguite per quasi mezz’ora. I soccorritori sono riusciti a far ripartire il cuore del piccolo utilizzando il defibrillatore e a favorire l’espulsione dell’acqua dai polmoni.

Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano molto gravi.

Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento dei bagnini e del personale sanitario, che ha consentito di rianimare il piccolo dopo un lungo e delicato intervento di soccorso.