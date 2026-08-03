CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
3 Agosto 2026 - 11.26

Malo, scontro tra auto e bici alla rotonda: ciclista ferito trasportato in ospedale

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Malo, in via Torino, all’altezza di una rotonda. Un’automobile e una bicicletta si sono scontrate per cause che sono ora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo nato nel 1970, che nell’impatto ha riportato un trauma cranio-facciale. Al momento dell’intervento dei soccorsi l’uomo appariva leggermente confuso e i sanitari hanno rilevato una sospetta presenza di alcol nell’alito.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem 118 di Padova. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Malo, scontro tra auto e bici alla rotonda: ciclista ferito trasportato in ospedale | TViWeb Malo, scontro tra auto e bici alla rotonda: ciclista ferito trasportato in ospedale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy