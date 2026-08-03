Malo, scontro tra auto e bici alla rotonda: ciclista ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Malo, in via Torino, all’altezza di una rotonda. Un’automobile e una bicicletta si sono scontrate per cause che sono ora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo nato nel 1970, che nell’impatto ha riportato un trauma cranio-facciale. Al momento dell’intervento dei soccorsi l’uomo appariva leggermente confuso e i sanitari hanno rilevato una sospetta presenza di alcol nell’alito.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del Suem 118 di Padova. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.