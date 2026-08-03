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3 Agosto 2026 - 9.29

Auto prende fuoco sulla Valdastico, conducente si salva accostando in corsia d’emergenza

Giuseppe Balsamo
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Intervento dei Vigili del Fuoco di Schio nella giornata di ieri lungo l’autostrada A31 Valdastico, in direzione nord, per l’incendio di un’autovettura alimentata a benzina.

Secondo quanto ricostruito, il conducente si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore mentre era in marcia. Resosi conto del pericolo, ha accostato tempestivamente in corsia d’emergenza e ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, ormai estese all’intera vettura, utilizzando schiuma estinguente. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo circa un’ora.

Non si segnalano persone ferite. Le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo sono in corso di accertamento.

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