Auto prende fuoco sulla Valdastico, conducente si salva accostando in corsia d’emergenza

Intervento dei Vigili del Fuoco di Schio nella giornata di ieri lungo l’autostrada A31 Valdastico, in direzione nord, per l’incendio di un’autovettura alimentata a benzina.

Secondo quanto ricostruito, il conducente si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore mentre era in marcia. Resosi conto del pericolo, ha accostato tempestivamente in corsia d’emergenza e ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, ormai estese all’intera vettura, utilizzando schiuma estinguente. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo circa un’ora.

Non si segnalano persone ferite. Le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo sono in corso di accertamento.