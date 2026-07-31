Verona, uccide l’anziana madre a coltellate in casa: fermato il figlio di 52 anni

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, a Verona, dove una donna di 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Boccioni, nel quartiere di Borgo Venezia. Per l’omicidio è stato fermato il figlio convivente, un uomo di 52 anni, ora negli uffici della Questura in attesa dell’arrivo del pubblico ministero.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima, affetta da una malattia degenerativa, sarebbe stata colpita mortalmente dal figlio all’interno dell’appartamento in cui vivevano insieme.

L’allarme è scattato in mattinata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, seguiti dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi nell’abitazione in attesa del magistrato di turno.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito delle urla provenire dall’appartamento poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno quindi accompagnato il 52enne in Questura, dove si trova in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire il movente del delitto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a definire il contesto nel quale è maturato l’omicidio.