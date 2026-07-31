George e Amal Clooney evacuati dalla villa in Francia per un incendio: “Non sappiamo se la nostra casa sopravvivrà”

George e Amal Clooney hanno dovuto lasciare la loro residenza nel sud della Francia a causa di un vasto incendio boschivo sviluppatosi nelle vicinanze. La conferma è arrivata dall’agente dell’attore, che ha spiegato come la coppia abbia seguito le indicazioni delle autorità e abbia evacuato la zona per motivi di sicurezza.

La proprietà coinvolta è il Domaine du Canadel, una tenuta sulle colline di Brignoles, nel dipartimento del Var, acquistata dai Clooney nel 2021 e diventata negli ultimi anni la principale residenza della famiglia. La villa, circondata da vigneti, giardini e aree verdi, si trova in una zona particolarmente esposta al rischio di incendi durante la stagione estiva.

In una lettera inviata al sindaco di Brignoles, Didier Bremond, l’attore ha espresso la preoccupazione per il futuro della tenuta e della comunità locale: “Al momento non sappiamo se la nostra splendida città sopravvivrà a questo terribile momento”, ha scritto Clooney, aggiungendo però che lui e la moglie Amal resteranno vicini agli abitanti e contribuiranno alla ricostruzione, qualunque sarà l’esito dell’incendio.

Il rogo, scoppiato mercoledì pomeriggio nei pressi di Brignoles, ha interessato circa 130 ettari di territorio. Secondo le autorità locali, circa 600 persone sono state evacuate e quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti durante le operazioni di spegnimento.

George e Amal Clooney avevano scelto la Francia anche per garantire ai loro figli, i gemelli di nove anni, una vita più lontana dalla pressione mediatica. In una recente intervista l’attore aveva raccontato di apprezzare il contesto rurale della Provenza, spiegando che i bambini possono crescere con abitudini più semplici, lontani dall’uso costante della tecnologia e dalla presenza dei paparazzi.

La famiglia Clooney, inoltre, ha ottenuto nel 2025 la cittadinanza francese, rafforzando il legame con il Paese e con la comunità di Brignoles, dove l’attore ha ribadito di sentirsi ormai parte integrante del territorio.