Tav, il Melaro chiude per un mese: cambia la viabilità tra Altavilla e Montecchio

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, la strada provinciale 34 del Melaro sarà chiusa per quasi un mese per consentire l’avanzamento dei lavori della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità. Il provvedimento interesserà uno dei principali collegamenti tra Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore e comporterà importanti modifiche alla circolazione durante il mese di agosto.

La chiusura scatterà alle 8.30 di lunedì 3 agosto e resterà in vigore fino alle 5 del 31 agosto. Gli interventi, affidati al consorzio Iricav 2, riguardano il primo lotto dell’opera ferroviaria. I lavori operativi dovrebbero svolgersi tra il 5 e il 30 agosto, secondo le ordinanze emanate dai Comuni di Altavilla Vicentina e Montecchio Maggiore.

Per limitare i disagi, Provincia di Vicenza, amministrazioni comunali e Iricav 2 hanno predisposto una serie di percorsi alternativi.

I mezzi pesanti in uscita dal casello autostradale di Montecchio dovranno utilizzare la bretella e proseguire lungo viale Milano, la rotatoria del Cavallo di Alte Ceccato, viale Trieste e quindi la strada statale 11 verso Vicenza. Lo stesso itinerario, in senso inverso, sarà utilizzato dai camion diretti all’autostrada. Durante il periodo dei lavori sarà inoltre consentito il transito dei veicoli oltre le 3,5 tonnellate nel sottopasso di via Tabernulae grazie a una deroga specifica.

Per le automobili, invece, sarà possibile percorrere solo il primo tratto del Melaro, per circa un chilometro, con successiva deviazione obbligatoria su via Selva Bassa. Ad Altavilla saranno introdotti nuovi sensi unici lungo via Giuseppe Mazzini e via Silvio Pellico per agevolare i flussi di traffico.

Nelle strade interessate dalle deviazioni verrà imposto il limite di velocità di 30 chilometri orari, mentre nelle aree vicine al cantiere sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata. La segnaletica temporanea indicherà agli automobilisti i percorsi alternativi.

Nel frattempo proseguono anche i lavori sulla strada statale 11, dove Anas sta realizzando la nuova rotatoria di Tavernelle. Per tutta l’estate resterà attivo il restringimento della carreggiata all’altezza dell’incrocio con via Cordellina.