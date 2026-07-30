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30 Luglio 2026 - 15.15

Vicentino – Cade da un albero da quattro metri: operato d’urgenza, è in prognosi riservata

P.U.
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MALO – Grave incidente nella giornata di oggi a Malo, dove un uomo di 77 anni è rimasto seriamente ferito dopo una caduta da un albero.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, residente a Malo, è precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre si trovava sull’albero. Nell’impatto avrebbe riportato la rottura della milza.

Soccorso e trasportato all’ospedale di Santorso, il 77enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Al momento si trova ricoverato con prognosi riservata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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