Scontro tra 2 auto, 1 ferito

Sandrigo, ore 9 di oggi. Z.C. uomo 29enne alla guida di una Golf stava percorrendo via Della Repubblica verso Marostica quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la Ford condotta da Z.A. uomo di 36 che circolava sulla stessa via e con stessa direzione di marcia. A seguito della violenta collisione le auto perdevano il controllo andando ad urtare, danneggiandola, una recinzione privata. Z.A. è stato soccorso da ambulanza del SUEM 118 ed accompagnato in codice giallo presso l’ospedale di Vicenza.

Rilievi tecnici del sinistro stradale e regolazione del traffico a cura di una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino ambito Sandrigo.