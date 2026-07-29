Montagne venete, anche ieri tanti interventi per il Soccorso Alpino

BELLUNO, 29 LUGLIO 2026 – Il Soccorso alpino di Auronzo ha ricevuto l’attivazione per un escursionista austriaco che si era procurato un trauma alla caviglia in cima al Monte Piana, non distante da Capanna Carducci. Il 24enne è stato recuperato dai soccorritori della Guardia di finanza e trasportato al Passo Tre Croci per il rendez vous con l’ambulanza. Una turista polacca di 48 anni ha riportato un trauma al braccio colpita da un sasso nei pressi del Rifugio Giussani. Allertato il Soccorso alpino di Cortina, è intervenuta la Guardia di finanza che ha accompagnato l’infortunata al Codivilla. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina è poi stata inviata sopra località Cian Zoppè poiché, seguendo il giro de Sotecordes, una 75enne di Terracina si era fatta male a un piede. La donna è stata portata in jeep all’ambulanza. Verso le 15.15 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato in Val d’Ortiè, sempre a Cortina, a seguito della caduta di una 69enne di Mogliano Veneto, che lamentava dolori alla schiena, sul posto anche i soccorritori della Guardia di finanza, che, dopo i controlli sanitari, hanno portato la donna fino all’ambulanza diretta al Codivilla.

Ancora ad Auronzo, attorno alle 16.40 l’eliambulanza ha soccorso un sedicenne vicentino, in località Stabiziane, vicino a Palus San Marco. Il ragazzo, che era ruzzolato nel bosco riportando una ferita alla testa e un probabile politrauma, è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dall’equipe medica scesi in hovering nelle vicinanze. Prestate le prime cure, il giovane è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Belluno.

Falco è stato poi inviato nuovamente a Cortina, in Val Travenanzes, per un escursionista olandese sfinito dalla stanchezza e bloccato in un tratto ripido, mentre affrontava il giro della Tofana. Recuperato con 10 metri di verricello, l’equipaggio lo ha lasciato al Rifugio Dibona.