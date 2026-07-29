Aggredito da una mucca in malga: 70enne risarcito con 113mila euro

VENEZIA, 29 LUGLIO 2026 – Un 70enne di Favaro, nel Veneziano, dovrà essere risarcito con oltre 113mila euro dopo essere stato aggredito da una mucca nel 2021, riportando diverse ferite e un’invalidità del 22%. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Venezia, condannando la società agricola che gestiva la malga Campo Posellaro, nel Vicentino, teatro dell’incidente.

L’uomo, in escursione con tre amici lungo il “Sentiero della pace”, aveva ottenuto da un addetto l’autorizzazione a proseguire oltre un filo elettrificato, poiché gli animali erano a distanza di sicurezza. Poco dopo, però, il gruppo si è imbattuto nella mandria e il 70enne è stato caricato alle spalle da un bovino, sbalzato a terra e calpestato anche da altri esemplari.

Il giudice ha accolto la ricostruzione dell’uomo, assistito dall’avvocato Giorgio Caldera, respingendo la versione dell’azienda agricola secondo cui gli escursionisti avrebbero ignorato il filo e i cartelli di avvertimento. Riconosciuto un risarcimento di 113.702,92 euro.