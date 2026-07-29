ITALIA e MONDO
29 Luglio 2026 - 10.09

Mosca contro Durov: mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato di aver emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Pavel Durov, fondatore e Ceo di Telegram, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino.

L’accusa nei suoi confronti è di “complicità nel terrorismo”, nell’ambito di un’indagine penale avviata dalle autorità russe. Lo ha reso noto lo stesso Fsb in un comunicato, precisando che il provvedimento riguarda il fondatore della piattaforma di messaggistica.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Mosca contro Durov: mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram | TViWeb Mosca contro Durov: mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy