29 Luglio 2026 - 10.09
Mosca contro Durov: mandato di arresto internazionale per il fondatore di Telegram
Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato di aver emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Pavel Durov, fondatore e Ceo di Telegram, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino.
L’accusa nei suoi confronti è di “complicità nel terrorismo”, nell’ambito di un’indagine penale avviata dalle autorità russe. Lo ha reso noto lo stesso Fsb in un comunicato, precisando che il provvedimento riguarda il fondatore della piattaforma di messaggistica.