Rucco: “Quasi 2 milioni di euro per il Teatro Olimpico. Vicenza è e continuerà ad essere al centro dell’attenzione della Regione Veneto”

VICENZA, 28 LUGLIO 2026 – «Il Teatro Olimpico rappresenta uno dei simboli più prestigiosi della nostra città e dell’intero Veneto. Per questo accogliamo con grande favore la notizia dell’importante intervento di restauro che interesserà il monumento palladiano, reso possibile grazie a un finanziamento di oltre 1,7 milioni di euro destinato dal Ministero della Cultura alla Regione Veneto, cui si aggiungono le risorse investite dal Comune per gli impianti di sicurezza». Lo dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, commentando l’annuncio del piano di riqualificazione del Teatro Olimpico.

«Parliamo di un investimento complessivo di circa due milioni di euro che consentirà di preservare e valorizzare un patrimonio UNESCO conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Interventi di questa portata sono fondamentali per consegnare alle future generazioni un bene storico e culturale di valore inestimabile».

Rucco evidenzia quindi il ruolo della Regione nel sostenere il territorio vicentino. «Vicenza riveste una centralità strategica per il Veneto, non soltanto dal punto di vista economico e produttivo, ma anche culturale e turistico. Continueremo a lavorare affinché la nostra città riceva l’attenzione e il supporto che merita, intercettando risorse e promuovendo investimenti capaci di tutelare il nostro patrimonio, migliorare i servizi e rafforzarne l’attrattività».

«Quando le istituzioni lavorano – conclude Rucco – i risultati arrivano. La salvaguardia del Teatro Olimpico è una buona notizia per Vicenza e per tutto il Veneto, perché investire nella cultura significa investire nell’identità, nella bellezza e nello sviluppo del nostro territorio.»Rispondi a tuttiInoltra