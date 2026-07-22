Olimpichetto torna ambasciatore di Vicenza nel mondo: presentato a Verona il progetto di rilancio internazionale del capolavoro palladiano

Vicenza, 22 luglio 2026 — ll Comune di Vicenza ha presentato ieri a Verona, nell’ambito della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, il progetto “Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore”, inserito nel programma ufficiale della manifestazione promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.A rappresentare il Comune di Vicenza sono state l’assessore alla cultura e al turismo Ilaria Fantin e la funzionaria dei Musei Civici Clelia Stefani, accompagnate dal capo di gabinetto Sandro Pupillo, che hanno illustrato alle direttrici e ai direttori degli Istituti Italiani di Cultura provenienti da tutto il mondo il percorso di recupero, valorizzazione e rilancio internazionale dell’Olimpichetto. Nell’occasione sono stati delineati i prossimi obiettivi del ritorno da ambasciatore del manufatto, tra i quali un tour espositivo in alcune delle principali città cinesi nella primavera del 2027 e future tappe negli Stati Uniti e in Sud America.L’Olimpichetto è la straordinaria riproduzione, realizzata nel 1948 in scala quasi reale, del fronte scenico e delle tre vie prospettiche del Teatro Olimpico di Andrea Palladio. Dopo un importante intervento di recupero e restauro che ha coinvolto istituzioni culturali, enti di ricerca, restauratori, imprese e numerosi partner del territorio, il manufatto è stato restituito alla città attraverso la grande mostra allestita nella Basilica Palladiana, visitata da oltre 55 mila persone, confermandosi uno dei principali eventi culturali della stagione vicentina.Nel corso della presentazione, l’assessore Ilaria Fantin ha sottolineato come l’Olimpichetto rappresenti molto più di un prezioso manufatto storico: «L’Olimpichetto torna oggi ad essere un autentico ambasciatore di Vicenza nel mondo. La sua storia racconta il genio di Palladio, la capacità della nostra città di custodire, valorizzare e promuovere il proprio patrimonio e il lavoro di una straordinaria rete di istituzioni, professionisti e imprese che hanno reso possibile questo recupero. Oggi vogliamo che riprenda la sua naturale vocazione internazionale».L’assessore ha quindi rivolto un particolare ringraziamento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha creduto nel progetto inserendolo nel programma della Conferenza degli Istituti Italiani di Cultura, riconoscendone il valore quale efficace strumento di diplomazia culturale.Le interlocuzioni già avviate dal Comune di Vicenza con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese stanno delineando prospettive molto concrete per un nuovo percorso internazionale dell’Olimpichetto. L’obiettivo è organizzare, nella primavera del 2027, un tour espositivo in alcune delle principali città cinesi, riportando il manufatto a svolgere quel ruolo di ambasciatore della cultura italiana e di Vicenza che ha già caratterizzato la sua storia. Parallelamente si sta lavorando anche per promuovere future tappe negli Stati Uniti e in Sud America.Non sarebbe la prima volta che l’Olimpichetto attraversa i confini nazionali. Fin dalla sua realizzazione ha accompagnato importanti produzioni teatrali e musicali in numerose città del mondo, da Londra a Parigi, da Buenos Aires a Houston, contribuendo a diffondere il prestigio del Teatro Olimpico e della cultura vicentina.«Se il Novecento ha fatto dell’Olimpichetto un ambasciatore del Teatro Olimpico nei più importanti teatri del mondo – conclude l’assessore Fantin – il nuovo percorso che abbiamo avviato, punta oggi a restituirgli quella stessa vocazione internazionale, affinché continui a raccontare, attraverso il genio di Palladio, la cultura, la creatività e l’identità di Vicenza nel mondo».La partecipazione del Comune di Vicenza alla Conferenza degli Istituti Italiani di Cultura ha rappresentato un’importante occasione per rilanciare l’immagine internazionale della città attraverso uno dei suoi simboli più significativi, nella convinzione che cultura, patrimonio e diplomazia culturale costituiscano strumenti strategici per promuovere Vicenza nel mondo.