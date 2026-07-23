Montecchio Marittima 2026 raddoppia: due weekend di musica e divertimento

Per la prima volta Montecchio Marittima raddoppia. La tredicesima edizione della manifestazione che trasforma l’area ex Boom di viale Trieste in una spiaggia animata da musica e divertimento quest’anno si svolgerà in due weekend: dal 24 al 26 luglio e dal 31 luglio al 2 agosto.

Anche in questa edizione, patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore, gli organizzatori hanno deciso di prestare una particolare attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso della plastica. Con una cauzione di un euro, infatti, si avrà un bicchiere che nelle consumazioni successive verrà ritirato e sostituito con un bicchiere pulito. A fine serata, dopo l’ultimo drink basterà consegnare il bicchiere nei punti di raccolta per riavere la cauzione iniziale. I bicchieri utilizzati durante le serate saranno consegnati ad un’azienda specializzata per essere disinfettati e poi riconsegnati per le successive date della manifestazione. Un metodo antispreco utilizzato da anni nei grandi festival musicale del nord Europa e adottato da Montecchio Marittima.

Confermato il punto bar con cocktails 100% analcolici, introdotto nel 2025, mentre un’altra novità di quest’anno è un’area food che per la prima volta ospiterà realtà gastronomiche del territorio.

Il programma delle serate

In tutte le serate l’apertura dei cancelli sarà alle 18. L’entrata sarà libera con prima consumazione obbligatoria: dalle 18 alle 21 al costo di 5 euro per maggiorenni e minorenni (un drink aperitivo o un drink analcolico); dalle 21 in poi al costo di 9 euro per maggiorenni (un cocktail), 5 euro per i minorenni (un drink analcolico), mentre l’ingresso sarà gratuito per gli under 12.

Montecchio Marittima chiuderà alle 2 nelle giornate di venerdì e sabato e all’una nelle giornate di domenica.

Il via, dunque, il 24 luglio con “Crash”, musica a 360 gradi per tutte le età. Il 25 luglio sarà la volta del “90 Wonderland Festival”, la festa con musica dance anni 90 più famosa d’Italia. Il format del 26 luglio sarà invece “Rojo”, musica latina che porterà i Caraibi a Montecchio Maggiore.

Il weekend successivo sarà caratterizzato il 31 luglio da “One more time” (musica dance anni 2000), il 1° agosto da “Memories” (musica dance dal 2010 in poi) e il 2 agosto da “Besame”, festa latina tra le più importanti d’Italia.

Il tutto garantito dalla presenza di 21 addetti alla sicurezza, 16 addetti alle emergenze e 50 volontari che lavoreranno nei vari stand presenti nell’area della manifestazione.

«Montecchio Marittima negli anni è diventata la spiaggia cittadina più famosa del Veneto – afferma l’assessore alle manifestazioni Elisa Maule –. Quest’anno l’evento sarà ancora più grande, perché spalmato in due fine settimana. Uno sforzo organizzativo per il quale dobbiamo ringraziare tutto lo staff della manifestazione. Visto il grande afflusso di persone previsto, raccomando a tutti i partecipanti il rispetto delle buone norme di comportamento».