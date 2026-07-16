Concia e sostenibilità, consegnati i diplomi ITS Green Leather Manager ai tecnici specializzati per la filiera della pelle 

ARZIGNANO, 16 LUGLIO 2026 – Acque del Chiampo ha partecipato con la vice presidente Barbara Boschetti alla cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dei percorsi biennali ITS Green Leather Manager di Arzignano e ITS Fashion Sustainability Manager di Valdagno, ospitata nella sede del MILE – Museum of Interactive Leather Experience di Arzignano.

L’evento ha celebrato il traguardo raggiunto da 28 nuovi tecnici specializzati: 17 diplomati del corso Green Leather Manager e 11 diplomati del corso Fashion Sustainability Manager, pronti a mettere a disposizione delle imprese le competenze acquisite in due anni di alta formazione dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività del sistema moda.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre consegnati due premi al merito agli studenti del percorso Green Leather Manager, messi a disposizione da Officine di Cartigliano S.p.A. per valorizzare l’impegno e gli eccellenti risultati conseguiti durante il biennio: il primo premio, del valore di 1.000 euro, è stato assegnato a Francesco Caoduro, mentre il secondo premio, del valore di 500 euro, è stato conferito a Valentina Dalla Valle.

Sono state inoltre riconosciute le eccellenze del corso Green Leather Manager che hanno concluso il percorso con il massimo dei voti (110/110): Monica Braggion, Francesco Caoduro e Valentina Dalla Valle.



