PFAS, l’esperienza di Acque del Chiampo protagonista al convegno della Società Chimica Italiana a Palermo

L’esperienza e le competenze maturate da Acque del Chiampo nella gestione della problematica PFAS sono state al centro del contributo presentato dal tecnico di laboratorio del gestore idrico, Alessandro Pellizzaro, al convegno organizzato dalla Società Chimica Italiana – Divisione di Chimica Ambientale e dei Beni Culturali ospitato a Palermo nei giorni scorsi.

Nel corso dell’evento, che ha riunito esperti, ricercatori, tecnici e rappresentanti del mondo scientifico impegnati sui temi della tutela ambientale e della qualità delle acque, Pellizzaro ha illustrato applicazioni, risultati e casi studio sviluppati da Acque del Chiampo dal 2013, condividendo con gli altri relatori e partecipanti il patrimonio di conoscenze costruito dall’azienda attraverso anni di attività di monitoraggio, ricerca e innovazione tecnologica.

La partecipazione al convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto con la comunità scientifica, valorizzando il ruolo di Acque del Chiampo come realtà di riferimento nazionale nell’affrontare la sfida dell’inquinamento da PFAS.