Gestione ambientale dei rifiuti: Vicenza protagonista a Roma di una due giorni dedicata al tema



Con il mese di febbraio è andato a regime il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto degli stessi. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Confartigianato Vicenza ha promosso a Roma, (il 16 e 17 giugno, ndr) nella sede nazionale di Confartigianato, la prima conferenza dedicata alla gestione ambientale dei rifiuti e, in particolare, all’impatto del RENTRI sulle imprese. Nel corso della due giorni l’Ufficio Ambiente e Certificazioni di Vicenza ha portato la trentennale esperienza di un servizio forte di professionalità messe a disposizione delle imprese e della piattaforma digitale Gestambiente RENTRI, che ha permesso a Vicenza di affermarsi tra i leader della gestione ambientale nel comparto artigiano. Proprio partendo dalle evidenze di Gestambiente, l’Ufficio Studi vicentino ha presentato alcuni dati relativi alla produzione di rifiuti speciali delle imprese gestite dal sistema, attualmente oltre 11mila. Dati importanti che evidenziando il valore di disporre di statistiche legate al territorio, soprattutto nell’ottica del miglioramento continuo della gestione dei rifiuti così come richiesto dalle norme europee.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza i maggiori ‘produttori’ di rifiuti speciali sono le costruzioni (con il 44,3% del totale) e il comparto manifatturiero (con il 33,6% del totale, tra cui spicca la Meccanica con il 19,1% del totale). Un interessante dato rilevato è che di tutti i rifiuti prodotti, l’84,8% viene recuperato mentre il 15,2% è smaltito. Nel corso dell’analisi è anche emerso come i rifiuti possano diventare delle risorse: i rifiuti speciali, infatti, rappresentano una delle principali fonti di materi prime secondarie. Da qui l’importanza di maggiori qualità di informazione per valorizzare i flussi di ‘recupero’. Non a caso, il convegno è proseguito proprio con un approfondimento sull’attività di recupero dei rifiuti, in ottica di sostenibilità, e quindi sullo stato dell’arte del RENTRI, pienamente operativo dallo scorso febbraio. Interventi, questi ultimi, a cura dell’Area Ambiente di Confartigianato Vicenza. E a proposito di RENTRI sono stati illustrate le implicazioni penali derivanti da una gestione dei rifiuti non conforme e le rilevanti sanzioni introdotte dal sistema RENTRI, che mostra però ancora qualche criticità che Confartigianato ha segnalato al Legislatore e auspica sia superata. Uno degli aspetti imprescindibili poi del sistema rimane la conservazione digitale dei dati, illustrata operativamente dal settore IT di Confartigianato Vicenza (quattromila le imprese già accompagnate in via continuativa su questo fronte).

Prima della conclusione, Daniele Gizzi, presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha illustrato l’incidenza del RENTRI sui gestori, tra le figure più esposte ai controlli. A supporto dell’intervento è stato diffuso la video intervista a Maria Grazia Mazzocco, dell’azienda vicentina Mazzocco S.r.l., gestore ambientale, che ha offerto una testimonianza diretta sui temi emersi nel corso della due giorni.