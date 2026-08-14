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14 Agosto 2026 - 16.27

Tornano le giostre per la Festa dei Oto a Vicenza

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Torna a Vicenza l’ormai tradizionale Luna park della “Festa dei Oto”, il parco dei divertimenti di Campo Marzo che da fine agosto a metà settembre allieterà adulti e bambini con le sue attrazioni e i banchi di alimentari e dolciumi.

L’evento fa da cornice alla tradizionale festa in onore della Madonna di Monte Berico, patrona della città di Vicenza, che da decenni è occasione per i vicentini di ritrovarsi e condividere divertimento e tradizione.

Il Luna Park si terrà lungo viale Dalmazia, con i suoi viali da poco rinnovati, fino all’incrocio con il vialetto che collega viale Eretenio con viale Venezia e viale Dalmazia, ed aprirà le porte ai visitatori da venerdì 28 agosto a domenica 20 settembre.

L’allestimento delle attrazioni inizierà lunedì 24 agosto. Il disallestimento, invece, avverrà tra lunedì 21 e giovedì 24 settembre.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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