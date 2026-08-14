Crespadoro, incendio sul Monte Formiga: Acque del Chiampo interviene con due autobotti

Acque del Chiampo è intervenuta ieri a supporto delle operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo divampato sul Monte Formiga, tra i territori comunali di Crespadoro e Selva di Progno, con due autobotti che hanno trasportato dal fondovalle l’acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco.

L’intervento si è reso necessario per contribuire all’approvvigionamento idrico in una zona particolarmente impervia, dove le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalla conformazione del territorio e dalla siccità. Le autobotti di Acque del Chiampo hanno trasportato l’acqua sul posto, contribuendo ad alimentare le riserve a disposizione delle squadre dei Vigili del Fuoco.

“Come azienda interamente pubblica e Società Benefit, Acque del Chiampo è sempre pronta a mettere a disposizione mezzi, competenze e personale per supportare i Comuni del territorio nelle situazioni di emergenza – dichiara il presidente di Acque del Chiampo, Stefano Iorio –. In circostanze come questa è fondamentale la collaborazione tra enti e istituzioni, ciascuno per le proprie competenze, per contribuire alla sicurezza del territorio e delle comunità”.