Charity Dinner Run4Hope 2026: altri 10.500 euro alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

Montecchi M. 14 luglio 2026 – Il 24 giugno 2026 si è svolta la tradizionale “charity dinner” per celebrare il successo della sesta edizione della Run4Hope Massigen 2026 – il Giro d’Italia podistico solidale a staffette regionali sincrone – a sostegno quest’anno di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, che destinerà i fondi raccolti sullaricerca microbiologica e farmacologica atta a contrastare l’antibiotico-resistenza.

Grazie alla generosità dei 230 partecipanti e di vari benefattori, anche mediante l’impegno diretto di realtà come Agenzia Bellieni Immobiliare Vicenza, Old Wild West Bassano del Grappa, Studio Pasquin&Associati e Studio Cardarelli-Muraro, il ricavato della serata è stato pari a 10.520 euro. Tale somma andrà a sommarsi al monte donazioni dei partecipanti all’evento podistico che in tutta Italia hanno corso le venti staffette regionali che si sono svolte in contemporanea nell’aprile scorso. Si stima attualmente una raccolta superiore ai 45.000 euro. I dati finali sulla raccolta saranno resi disponibili nel prossimo novembre, a seguito di altri eventi collaterali e di ulteriori donazioni relative alla parte podistica.

La charity dinner svoltasi nella prestigiosa cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, è iniziata con i saluti apertura del Presidente della Provincia Andrea Nardin e dell’Assessore allo Sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza, avv. Leone Zilio – entrambi orgogliosi di come un progetto made in Vicenza abbia raggiunto un rilevante apprezzamento su scala nazionale.

A metà serata sono intervenuti il presidente di Run4Hope Italia Massimo Giammetta e il direttore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Fabio Cabianca.

“Siamo orgogliosi di come la Run4Hope di anno in anno continui a crescere nella sua capacità di coinvolgere entità eterogenee, di coinvolgere ogni singola regione italiana, unendo podisti di ogni sorta nell’unico progetto che unisce running e solidarietà su scala nazionale. Per noi è il modo per tenere un faro acceso sulla ricerca promuovendone i grandi risultati e sostenendola nel concreto. Un ringraziamento particolare a tutti i presenti che ci permettono di dare ulteriore energia a questi obiettivi ai tantissimi runner-donatori e ai nostri partners ci consentono la sostenibilità economica del progetto per assicurare il passaggio integrale delle donazioni direttamente all’ente beneficiario che individuiamo di anno in anno.” Le parole di Giammetta.

«Run4Hope ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere e valorizzare l’attività della Fondazione, ma soprattutto ha saputo generare un forte coinvolgimento dei nostri volontari che hanno contribuito al successo dell’iniziativa in tutta Italia. Questa esperienza ha rafforzato la nostra motivazione e ci ha dato nuova energia per proseguire con determinazione il lavoro di ricerca sulla fibrosi cistica, una sfida che riguarda non solo le persone che convivono con la malattia, ma l’intera comunità». Così Fabio Cabianca ha commentato il valore dell’iniziativa.

Matteo Marzotto, che ha dovuto all’ultimo rinunciare alla partecipazione, ha inviato un video-messaggio dove ha espresso la sua piena gratitudine al presidente Giammetta e alle tantissime persone che in tutta Italia hanno reso possibile un’iniziativa così positivamente contagiosa.