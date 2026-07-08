Fratelli Dalla Via con “Antropocene e altri pocèti” per Terrestri d’estate 2026

VICENZA, 8 LUGLIO 2026 – Che cosa significa abitare un luogo? E quando il paesaggio smette di essere soltanto lo sfondo delle nostre vite per ricordarci che è una casa condivisa, di cui tutti siamo responsabili? Da queste domande prende forma Antropocene e altri pocèti, il nuovo progetto dei Fratelli Dalla Via e Favilla Lab, in scena giovedì 9 luglio alle ore 21.30 al Teatro Astra di Vicenza per il terzo appuntamento delle Serate Terrestri di Terrestri d’estate 2026.

Con la consueta ironia che contraddistingue la loro scrittura, Marta e Diego Dalla Via attraversano uno dei temi più urgenti del presente senza cercare risposte semplici, ma invitando il pubblico a osservare il proprio tempo da una prospettiva inattesa, dove comicità, pensiero e immaginazione convivono nello stesso spazio scenico.

Terrestri d’estate 2026

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Terrestri d’estate 2026, la nona edizione della rassegna ideata e curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza, con il sostegno della Regione del Veneto e del MiC – Ministero della Cultura, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, Banca del Veneto Centrale, e Fondazione Monte di Pietà, con la collaborazione di Magis, Nuovo Bar Astra e Comune di San Vito di Leguzzano. Da giugno a settembre il festival porta in città teatro contemporaneo, spettacoli per famiglie, Silent Play e itinerari immersivi nel paesaggio urbano e naturale, animando il Teatro Astra e numerosi luoghi del territorio con un programma rivolto a pubblici di tutte le età. Accanto alle Serate Terrestri, il cartellone comprende Famiglie Curiose, dedicate ai più piccoli, i Silent Play tra città e natura, La Corte dei Bambini a San Vito di Leguzzano e il Carpaneda Ecofestival, appuntamento che intreccia linguaggi artistici, ambiente e comunità.

Lo spettacolo Antropocene e altri pocèti

Letteralmente, evento significa “venir fuori”, accadere. Che si tratti delle Olimpiadi, di un concerto o della prima neve, tutto ciò che accade nel nostro tempo sembra trasformarsi in un evento. Ma che cosa dovrebbe davvero emergere? Che cosa desideriamo che accada?

Da questa riflessione prende avvio Antropocene e altri pocèti, uno spettacolo che si addentra nel dibattito sul cambiamento climatico scegliendo il linguaggio del teatro e della comicità. In un presente saturo di discorsi, allarmi, negazioni e slogan, i Fratelli Dalla Via rovistano tra scienza, filosofia, senso comune e contraddizioni quotidiane, cercando di restituire complessità senza rinunciare all’ironia.

«Siamo due poveri teatranti – raccontano Marta e Diego Dalla Via – siamo nipoti di un recuperante. Antropocene e altri pocèti è accorgersi dell’altro. Accorgersi del resto. Il paesaggio non è il nostro set fotografico, non la scenografia della nostra vita, ma la casa di tutti. Una casa che ha bisogno di manutenzione infinita. Non gira tutto intorno a te.»

Lo spettacolo è un progetto dei Fratelli Dalla Via e Favilla Lab, con ideazione e interpretazione di Marta Dalla Via e Diego Dalla Via, prodotto da La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale.

Fratelli Dalla Via e Favilla Lab

Da oltre quindici anni Marta e Diego Dalla Via sviluppano una ricerca teatrale capace di intrecciare lingua, territorio e contemporaneità. Cresciuti a Tonezza del Cimone, hanno scelto di vivere e lavorare nel luogo in cui sono nati, trasformando la montagna vicentina in uno spazio di produzione culturale e di osservazione privilegiato del presente.

Le loro drammaturgie, caratterizzate da dialoghi fulminanti, personaggi sospesi tra realtà e paradosso e una comicità capace di affrontare temi complessi senza semplificarli, hanno ottenuto importanti riconoscimenti nazionali. Tra i lavori più noti figurano Piccolo Mondo Alpino, Walter e Mio figlio era come un padre per me.

Favilla Lab, fondato da Diego Dalla Via, è un laboratorio culturale nato a Tonezza del Cimone che mette in relazione teatro, ecologia e partecipazione, costruendo occasioni di incontro tra pratiche artistiche e territorio.

Astra Bistrò

Prima dello spettacolo, dalle 19.30, il giardino del Teatro Astra accoglierà il pubblico con Astra Bistrò, uno spazio dedicato alla convivialità dove fermarsi per un aperitivo, una cena o un drink immersi nell’atmosfera della rassegna. La serata sarà accompagnata dal dj set di Dj Magenta, mentre Nuovo Bar Astra e Rudnik Osteria Balcanica proporranno aperitivi, cena, drink e stuzzichini, trasformando il tempo dell’attesa in un’occasione di incontro e condivisione.

Biglietteria

Costo dei biglietti: Intero € 12; Ridotto (under 30) € 7; Card Serate Terrestri (3 spettacoli) € 30

Informazioni e prenotazioni

www.teatroastra.it

Ufficio Teatro Astra

Contrà Barche 55 – Vicenza

Tel. 0444 323725 info@teatroastra.it