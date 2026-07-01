“Metti in moto il dono 2026”: i bikers di Fidas Vicenza ai nastri di partenza

Vicenza, 1 luglio 2026 – I donatori bikers di Fidas Vicenza stanno tirando a lucido le proprie moto per fare bella figura sabato 4 luglio in occasione dell’edizione 2026 di “Metti in moto il dono”, un evento che unisce amore e solidarietà e fa viaggiare l’importante messaggio della promozione del dono del sangue nel territorio.

“Siamo orgogliosi di poter attraversare la provincia berica a cavallo della nostra moto. Come avvenuto gli anni scorsi, percorrere il Vicentino dal luogo simbolo della fede, il Santuario di Monte Berico, a Tonezza del Cimone – spiega la vicepresidente di Fidas Vicenza, Luisa Segato, organizzatrice dell’evento – è sempre una grande emozione. La passione per la moto e il dono del sangue accomunano i partecipanti a questa giornata di condivisione e divertimento”.

L’appuntamento è per sabato 4 luglio e il ritrovo dei bikers sarà nel luogo simbolo della vicentinità e della passione: il Santuario di Monte Berico, dove alla partenza il priore Carlo Maria Rossato benedirà moto e bikers. Da lì la carovana di motociclette, con gilet fluorescenti marchiati Fidas Vicenza, percorrerà la provincia berica per 177 km, sino a raggiungere un luogo “sacro” per i motociclisti: l’azienda Dainese, leader mondiale nella produzione dell’abbigliamento per gli sport su strada.

Da Monte Berico gli oltre centro partecipanti attualmente iscritti all’evento, tra cui 11 lady biker, 39 passeggere, due 16enni ed un team di esperti classe 1954, attraverseranno Costabissara, Moracchino, Santo, Molina, Marano Vicentino (pausa caffè), Schio, Valli del Pasubio, Vallarsa, Serrada, Passo Coe, Tonezza del Cimone (pranzo), quindi il ritorno per Arsiero, Meda, Piovene Rocchette, Motta, Vicenza (Dainese).

“Al rientro, come ormai consuetudine, sarà d’obbligo la fermata alla storica azienda vicentina Dainese – conclude la vicepresidente Segato – per celebrare il momento e ricordare quanto sia importante donare il proprio sangue e rispettare tutti coloro che viaggiano sulle strade. La passione ed il rispetto contraddistinguono i donatori di sangue e li rendono anche dei buoni cittadini”.

Un particolare ringraziamento va rivolto agli sponsor che hanno reso possibile l’evento, alle amministrazioni comunali coinvolte dal passaggio del motogiro ed all’amministrazione provinciale di Vicenza.